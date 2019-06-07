Отопительный сезон заканчивается в Мончегорске, Оленегорске и ЗАТО Александровск

СЕГОДНЯ 11:13 2019-06-07T11:13:37+03:00

В детских садах отопление пока останется. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Каждое лето в Мурманской области начинается противостояние: одни северяне жалуются, что в квартирах слишком душно из-за отопления в теплую погоду, а другие говорят, что и так нормально - отключат, до сентября будем сидеть в холоде.

Но всегда в этом споре выигрывают первые: окончание отопительного сезона неизбежно. 6 июня котельные остановились на отдых и ремонт в Кандалакше и Полярных Зорях.

Теперь эстафету перенимают другие города. С 10 утра 7 июня батареи перестали греть в Мончегорске.

10 числа холоднее станет в Оленегорске и ЗАТО Александровск. Правда, есть одно "но".

- Отключение дошкольных, внешкольных, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения будут производиться в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами, - уточняются в мэрии Оленегорска.

В других городах это правило также будет действовать.

Жители Мурманска пока могут погреться: решение об окончании отопительного сезона в облцентре еще не принято.

ИСТОЧНИК KP.RU