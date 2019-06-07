2019-06-07T17:14:16+03:00
Общество

Мурманчан предупреждают об извращенцах в Первомайском и Ленинском районах города

Один мужчина ходит голым, а второй трогает девушек
Ника СВЕТЛОВА
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Двух мужчин, занимающихся неприличными вещами, видели в Ленинском и Первомайском округах.Двух мужчин, занимающихся неприличными вещами, видели в Ленинском и Первомайском округах.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Весна прошла, а вот обострение осталось. Это доказывают сообщения в мурманских группах в "ВКонтакте", где горожан предупреждают о мужчинах, ведущих себя неподобающе.

Первого видели у Семеновского озера в парке.

- Старается показывать причиндалы детям до подросткового возраста и женщинам, гуляющим в одиночестве. Видела его 4 июня и утром 5-го. Рост примерно 165-168 сантиметров, на вид 20-25 лет. Одет прилично, темные брюки, темная куртка без капюшона. В левой руке темно-серый пластиковый пакет. Иногда сидит на скамейке, изображает заинтересованность своим телефоном, а сам наблюдает за детьми, - пишет анонимный автор в группе "Подслушано в Мурманске №1".

Второго неприличного мужчину видели в Первомайском округе. Со слов девушки, которая тоже не пожелала назвать свое имя, она видела его на остановке "Улица Шевченко", где он подходил к девушкам и трогал их.

Правда, как нередко бывает в таких случаях, дальше предупреждений в "ВКонтакте" дело не пошло - в полицию заявления об извращенцах не поступали. Напомним, ранее эксгибициониста видели у МАГУ в Мурманске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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