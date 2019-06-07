Плюс один: В Мурманске сожгли Range Rover

СЕГОДНЯ 10:22 2019-06-07T10:22:36+03:00

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Целых три ночи столица Заполярья спала спокойно, если, конечно, не считать пьяного водителя Nissan Qashqai, который «поцеловался» со светофором на перекрестке улиц Карла Маркса и Полярные Зори, и вот снова ночной поджог люксового внедорожника. Напомним, в ночь на 4 июня в Мурманске сгорело сразу три машины: «Волга» на улице Набережной, Infiniti на улице Карла Маркса и Toyota Land Cruiser на улице Подстаницкого.

- В 3:25 7 июня поступила информация о возгорании автомобиля по адресу: улица Ушакова, напротив дома 5 в Мурманске. На место выехали два пожарно-спасательных подразделения в составе семи человек, - сообщают в пресс-службе МЧС по Мурманской области. – Однако спасти автомобиль не удалось: машина выгорела полностью по всей площади. От сильного огня, пострадал рядом стоящее такси, у которого обгорела правая сторона и оплавилась фара.

В полиции по данному факту уже начали проверку. Предпринимаются все необходимые меры, чтобы установить все обстоятельства случившегося и найти очевидцев.

ИСТОЧНИК KP.RU