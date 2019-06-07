2019-06-07T09:08:41+03:00
Туризм

В Териберке хотят ввести курортный сбор для туристов

Решение о дополнительном доходе для бюджета села будут принимать в Москве
Мария ПАШЕНКОВА
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Доход от курортного сбора в Териберке хотят направить на развитие села.Доход от курортного сбора в Териберке хотят направить на развитие села.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Хоть Териберка и находится на краю мира, но как магнитом манит туристов. Казалось бы, надо радоваться: это дополнительные деньги для села, здесь появляются гостиницы, кафе, словом, все, что нужно для отдыха.

Но есть и вред: от приезжих остается много мусора, на живописных скалах появляются надписи. Один из способов приучить гостей к порядку - ввести курортный сбор. Эту идею уже обсудили в администрации Кольского района.

- Эти средства смогут пойти в тот же бюджет Териберки и будут направлены на благоустройство самого села, - сообщили в пресс-службе администрации.

Депутаты Мурманской областной Думы сказали, что готовы помочь с этим вопросом. Тем более, что решение об этом должны принимать не на региональном уровне, а в федеральном правительстве.

Сейчас курортный сбор действует в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Сумма, которую надо платить туристам, составляет от 50 до 100 рублей в сутки, зависит от региона, времени года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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