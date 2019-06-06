2019-06-06T18:12:50+03:00
Происшествия

Мурманский областной суд решит, смягчить ли приговор бывшему замгубернатора Игорю Бабенко

Подельникам чиновника дали условный срок, и только ему - реальный
Мария ПАШЕНКОВА
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Мурманский областной суд рассмотрит апелляцию Игоря Бабенко.Мурманский областной суд рассмотрит апелляцию Игоря Бабенко.Фото: Олег ЗОЛОТО
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17 апреля Октябрьский районный суд Мурманска вынес приговор бывшему вице-губернатору региона Игорю Бабенко и трем его подельникам. Напомним, их обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями.

Георгий Благодельский получил 2,5 года условно, Сергей Келлер - 2,5 года, Эдуард Никрашевский - 2. И только Игорю Бабенко Фемида присудила реальный срок в 3,5 года исправительной колонии общего режима.

Сразу после оглашения приговора стало понятно, что будет апелляция, хоть все, кроме бывшего замгубернатора, были обрадованы смягчение статьи (вначале она шла с пометкой, что были причинены тяжкие последствия) и "условке".

Теперь стало известно, что 13 июня состоится заседание по обжалованию в Мурманском областном суде. Защита Игоря Бабенко продолжит настаивать на том, что экс-зам не может находиться в колонии, потому что является инвалидом второй группы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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