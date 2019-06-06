На Имандре нашли тело рыбака, пропавшего полгода назад

СЕГОДНЯ 16:14 2019-06-06T16:14:18+03:00

А вот товарищ, который был вместе с ним, так и числится пропавшим без вести

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Большое горе пришло в одну из семей в Мончегорске – на острове на озере Имандре нашли тело рыбака, который пропал еще в октябре прошлого года. Шансов, что его товарищ жив, увы, немного.

- 21 октября 2018 года двое жителей Мончегорска отправились порыбачить на озеро Имандру. А уже через несколько часов их лодку нашли перевернутой в 200-300 метрах от берега в районе Митиной губы, - рассказывает старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Анна Мысова. – Мужчин искали, но поиски не дали результата.

5 июня рыбаки наткнулись на тело утопленника на одном из островов. На место выехала следственно-оперативная группа. Труп осмотрели и признаков насильственной смерти не обнаружили. Погибшим оказался 35-летний мончегорец, который пропал 21 октября 2018 года. Проводится процессуальная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU