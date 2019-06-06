Пропавший в Мурманске дедушка сам вернулся домой, когда вспомнил, где живет

СЕГОДНЯ 15:52 2019-06-06T15:52:12+03:00

А Ирина Шарыпина, которую искали после поездки на такси, пришла, когда простила мужа

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Эти поиски были объявлены почти одновременно, и почти одновременно закончились. Всех нашли!

Напомним, 32-летняя Ирина Шарыпина пропала 4 июня. Как сообщали в поисковом отряде "МурманСпас", девушка поехала на такси от улицы Николаева до проспекта Кольский. И с тех пор ее никто не видел. Родные успели забить тревогу. Но 6 июня девушка нашлась. Как стало известно "КП", перед исчезновением Ирина поссорилась с супругом и ушла к подруге. В гостях она не отвечала на звонки, чем заставила мужа поволноваться. Но теперь они забыли недомолвки и воссоединились.

87-летний Арнольд Шилов пропал 5 июня. Вечером пошел на прогулку и не вернулся. Родные сбились с ног в поисках дедушки. К счастью, уже в 10.30 Арнольд Леонидович сам вернулся домой.

- Мужчина потерялся на прогулке, потому что забыл, где живет. Ночь он провел в поисках, а утром вспомнил адрес, - рассказала "КП" заместитель начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.

ИСТОЧНИК KP.RU