Пропавший в Мурманске дедушка сам вернулся домой, когда вспомнил, где живет
Эти поиски были объявлены почти одновременно, и почти одновременно закончились. Всех нашли!
Напомним, 32-летняя Ирина Шарыпина пропала 4 июня. Как сообщали в поисковом отряде "МурманСпас", девушка поехала на такси от улицы Николаева до проспекта Кольский. И с тех пор ее никто не видел. Родные успели забить тревогу. Но 6 июня девушка нашлась. Как стало известно "КП", перед исчезновением Ирина поссорилась с супругом и ушла к подруге. В гостях она не отвечала на звонки, чем заставила мужа поволноваться. Но теперь они забыли недомолвки и воссоединились.
87-летний Арнольд Шилов пропал 5 июня. Вечером пошел на прогулку и не вернулся. Родные сбились с ног в поисках дедушки. К счастью, уже в 10.30 Арнольд Леонидович сам вернулся домой.
- Мужчина потерялся на прогулке, потому что забыл, где живет. Ночь он провел в поисках, а утром вспомнил адрес, - рассказала "КП" заместитель начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.
ИСТОЧНИК KP.RU