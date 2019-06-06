Чартерный поезд не доедет до Киркенеса и Осло

СЕГОДНЯ 14:57 2019-06-06T15:02:36+03:00

В Мурманск состав «Царское золото» прибудет не раньше 10 июня

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5 июня из Санкт-Петербурга отправился первый чартерный туристический поезд в Арктику. Напомним, состав носит пафосное название «Царское золото». На его борту 91 турист из Германии, Швейцарии, Норвегии, Соединенных Штатов, Австрии, Люксембурга и Нидерландов. За 11 дней иностранцы насладятся красотами Петрозаводска, Мурманска, Никеля, Киркенеса и Осло. Правда, в программе туристического тура есть одно но.

- Между Россией и Норвегией нет железнодорожных путей. Собственно говоря, как нет их и на севере королевства между Киркенесом и Осло, - рассказал «КП» пресс-секретарь Мурманского территориального управления Октябрьской железной дороги Василий Рябков.

Получается, что конечной точкой маршрута «Царского золота» станет Никель. А как же дальнейшее путешествие по стране Фьордов?

- В Никеле иностранных туристов встретят комфортабельные автобусы, на которых они продолжат свой путь уже по королевству Норвегии, - объяснила Евгения Васильева, пресс-секретарь Дальневосточного инвестиционно-экспортного агентства. – В Мурманск чартерный поезд прибудет ориентировочно 10-11 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU