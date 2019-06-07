Дорогу Кола – Верхнетуломский – КПП Лотта отремонтируют за три года

СЕГОДНЯ 08:32 2019-06-07T08:32:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Путь от Мурманска до границы Финляндии труден и тернист, а сама дорога, кажется, не видела ремонта никогда. Автомобилистам приходится активно крутить рулем, чтобы хотя бы попытаться объехать огромные ямы с острыми краями. Но уже к сентябрю трасса Кола – Верхнетуломский – КПП Лотта преобразится. Дело в том, что на ней, наконец-то, начался масштабный ремонт по программе приграничного сотрудничества «Коларктик».

За три года будет реконструирован участок с 118 по 161 километр. За это лето рабочие успеют привести в порядок 170 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Кроме того, на 131 километре организуют благоустроенную стоянку для отдыха водителей. На реализацию такого масштабного проекта потратят 4,5 миллиона евро, из которых 15% средства программы Мурманской области «Развитие транспортной системы». По словам директор программы «Коларктик» Риикка Ойттиенен, дорога будет отремонтирована по самым современным европейским стандартам.

- В конечном итоге ремонт дороги позволит сократить время в пути, а это в свою очередь приведет к увеличению турпотока в обе стороны, - подчеркнул глава Кольского района Андрей Малхасян.

ИСТОЧНИК KP.RU