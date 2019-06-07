2019-06-07T09:44:55+03:00
Общество

В Мурманске бездомные собаки чаще нападают на мужчин и детей, а домашние - на женщин

В 2018 году от укусов животных пострадали 546 человек
Мария ПАШЕНКОВА
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Домашние кошки часто нападают во время игры, стрижки или похода к ветеринару.Домашние кошки часто нападают во время игры, стрижки или похода к ветеринару.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Собака бывает кусачей. А насколько, знают в областной ветеринарной станции. Там посчитали, сколько мурманчан пострадали в 2018 году от четвероногих друзей.

Сразу стоит сказать, что на деле таких людей больше: в статистике учли тех, кто обратился к врачам. 546 мурманчан получили укусы кошек и собак. Или, если взять в расчет все население города в 295 тысяч человек, получается, что пострадал каждый 540-й житель.

Мокроносые оказались агрессивнее мурлык: 335 травм против 211. Причем домашние собаки тоже вели себя невоспитанно: 152 укуса. 180 обратившихся за помощью врачей северян чем-то разозли своих домашних кошек.

От собак чаще страдают мужчины и дети, а от кошек - женщины. Фото: Ника СВЕТЛОВА

От собак чаще страдают мужчины и дети, а от кошек - женщины.Фото: Ника СВЕТЛОВА

- Наиболее частой причиной нападения безнадзорных собак становятся попытки человека погладить таких животных или нахождение на территории, которую животное считает своей, чаще поздно вечером и в ночное время, - рассказали на станции. - Домашние собаки и кошки чаще причиняют вред при игре, от испуга, в драке с другими собаками, когда хозяин разнимает, во время мойки, расчесывания, визита к ветеринару и т.д. Нередко хозяева получают травмы от своих питомцев, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Случаи же спонтанной агрессии очень редки: менее 5% от общего числа случаев.

Чаще всего от бродячих псов страдают мужчины и школьники. А вот домашние собаки и кошки обычно нападают на женщин.

За пять месяцев этого года уже 278 мурманчан обратились в травмпункты из-за укусов. Причем не только от собаки и кошек, но и хомяков, енотов, мышей, крыс и белок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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