В Ковдоре в подвале нашли мертвого мужчину без определенного места жительства

СЕГОДНЯ 14:11 2019-06-06T14:11:21+03:00

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Неприятный сюрприз ждал сантехников, которые пришли в один из домов по улице Комсомольской в Ковдоре, проводить профилактику. Рабочий день был сорван, а в подвале пришлось трудиться следователям.

- По предварительным данным, днем 4 июня сантехники обнаружили в помещении теплоцентра в подвале тело мужчины. Как удалось установить, погибший – 59-летний ковдорчанин, не имеющий определенного места жительства. При первичном осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено, - рассказывает старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Анна Мысова.

Скорее всего, погибший жил в этом подвале, поскольку на месте происшествия следователи нашли одежду и остатки пищи. По словам соседей, мужчина вел асоциальный образ жизни и часто злоупотреблял спиртным. Тем не менее, в СКР начали процессуальную проверку, в ходе которой уже назначили судебно-медицинскую экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU