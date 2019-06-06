В Мурманской области помогли детям из Германии встретиться с родителями

СЕГОДНЯ 12:44 2019-06-06T14:42:01+03:00

Дети долгое время не видели маму и папу, но теперь они вместе. Фото: представители уполномоченного по правам ребенка в Мурманской области

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Эта история закончилась хорошо благодаря тому, что сотрудники погрануправления Печенгского района показали, что в любой ситуации надо оставаться людьми.

На границе Мурманской области были обнаружены два подростка 13 и 16 лет из Германии. В Россию они прибыли, чтобы воссоединиться со своими родителями, с которыми не виделись уже долгое время. История этой семьи драматична, но чтобы не навредить семье, мы не можем рассказать все подробности.

Мама и папа детей с прошлого года находятся в нашей стране.

- О произошедшем были информированы врио Губернатора Мурманской области Андрей Чибис и Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Алена Кузнецова. По их поручению я занимался обеспечением прав детей, убедился в том, что у ребят, оказавшихся в такой непростой ситуации, все хорошо. Хотел бы отметить гуманное отношение погранслужбы к детям - им было предоставлено все необходимое: питание, проживание в гостинице. С ним очень хорошо общались, - рассказал «КП» Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Коган.

Когда мать подростков приехала в наш регион, были произведены все необходимые административные действия. И семья уже 5 июня покинула Заполярье. В дальнейшем помощь ей будет оказана институтом уполномоченного по новому месту жительства. Думается, что дети больше никогда не будут разлучены с родителями.

ИСТОЧНИК KP.RU