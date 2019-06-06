2019-06-06T09:33:12+03:00
Происшествия

В Коле Kia въехала в цветочный киоск

Водителю стало плохо с сердцем, когда он проезжал перекресток
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Kia влетела в цветочный павильон, не задев похожих. Фото: Мурманск ДТП ЧПKia влетела в цветочный павильон, не задев похожих. Фото: Мурманск ДТП ЧП
Изменить размер текста:

Авария, которая произошла вечером 5 июня на площади в Коле, собрала в соцсетях кучу искрометных шуточек. Но правда жизни оказалась слишком горькой, чтобы смеяться.

- Около 20:35 водитель Kia Rio ехал со стороны Мурманска, проехал перекресток и въехал в торговый павильона «Цветы», расположенный на площади в Коле. Подоспевшие сотрудниками скорой медицинской помощи констатирована смерть 68-летнего мужчины, причиной которой, по предварительной оценке, стала остановка сердца. Окончательный диагноз установят в результате судебно-медицинской экспертизы, - рассказала «КП» заместитель начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.

По словам очевидцы, водитель потерял сознание еще до того, как произошла авария. Еще через три минуты у мужчины посинели губы. На груди у погибшего был рубец, что говорит о возможной операции на сердце. Даже у медиков было мало шансов его спасти.

- Это мой хороший знакомый. Друг. Добрый и верный. Всю жизнь за рулем – водительский стаж больше 40 лет. За ним и умер. Не употреблял спиртного больше 20 лет. Было много планов на жизнь... Очень ее любил. И верил, что проживет еще лет 30. Жалко. Очень. Не верю, - скорбит Ольга Есаулова.

В полиции проводят проверку, в ходе которой выяснят все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Мурманской области создали петицию с просьбой обязать строительные компании убирать за собой дороги
Кандалакша первой в Мурманской области закончит отопительный сезон
Кормить медведя на трассе под Оленегорском стало опасным трендом
В Мурманске девушка уехала на такси и пропала
Жителям Минькино разрешили пить воду
В Мурманске водитель "Скорой" попал в ДТП и получит штраф
В комитете по культуре и искусству Мурманской области поддержали BadComedian
В Калининградской области мурманчанин спас тонущую девушку
В Ревде в колонию пытались забросить три мобильных телефона
По дороге Кола – Мурмаши бегают три лошади
В Североморске в подъезде жилого дома нашли тело 16-летнего юноши
Из Санкт-Петербурга в Мурманск приедет чартерный поезд с иностранцами
В Мурманске возбудили уголовное дело по поджогу Toyota Land Cruiser
В Мурманской области мужчина с руки покормил дикого медведя
Восстанавливающемуся после травмы в бассейне мурманчанину отказывают в бесплатной реабилитации
В Кандалакше будут строить ливневую канализацию
Пропавший у Чалмозера инвалид по слуху сам вышел на рыбаков
В Мурманске спасают собаку с распоротым животом
«Уборочка51» идет в Мурманск: волонтеры намерены очистить от мусора Ледовое озеро
В Междуречье открылся Музей выброшенных вещей
Мурманская область оказалась в аутсайдерах по числу привитых от гриппа
В Кандалакше у родника видели росомаху