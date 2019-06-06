В Коле Kia въехала в цветочный киоск

СЕГОДНЯ 09:33 2019-06-06T09:33:12+03:00

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Авария, которая произошла вечером 5 июня на площади в Коле, собрала в соцсетях кучу искрометных шуточек. Но правда жизни оказалась слишком горькой, чтобы смеяться.

- Около 20:35 водитель Kia Rio ехал со стороны Мурманска, проехал перекресток и въехал в торговый павильона «Цветы», расположенный на площади в Коле. Подоспевшие сотрудниками скорой медицинской помощи констатирована смерть 68-летнего мужчины, причиной которой, по предварительной оценке, стала остановка сердца. Окончательный диагноз установят в результате судебно-медицинской экспертизы, - рассказала «КП» заместитель начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.

По словам очевидцы, водитель потерял сознание еще до того, как произошла авария. Еще через три минуты у мужчины посинели губы. На груди у погибшего был рубец, что говорит о возможной операции на сердце. Даже у медиков было мало шансов его спасти.

- Это мой хороший знакомый. Друг. Добрый и верный. Всю жизнь за рулем – водительский стаж больше 40 лет. За ним и умер. Не употреблял спиртного больше 20 лет. Было много планов на жизнь... Очень ее любил. И верил, что проживет еще лет 30. Жалко. Очень. Не верю, - скорбит Ольга Есаулова.

В полиции проводят проверку, в ходе которой выяснят все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU