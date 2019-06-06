В Мурманске девушка уехала на такси и пропала

СЕГОДНЯ 09:09 2019-06-06T09:50:38+03:00

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С разницей в пару часов волонтеры поискового отряда "МурманСпас" объявили о пропаже сразу двух жителей областного центра.

4 июня около 23.20 32-летняя Ирина Шарыпина села в такси у дома №32 на улице Николаева. Потом вышла у дома в районе дома №155а на Кольском проспекте, и с тех пор никто не знает, где она.

Приметы Ирины: рост 162 сантиметра, худощавое телосложение, карие глаза, темные волосы.

Была одета: черная короткая кожаная куртка, футболка с леопардовыми вставками, темно-синие джинсы, белые кроссовки.

А через день в Мурманске исчез 87-летний Арнольд Шилов. Около 17.00 он ушел из дома №33 на проспекте Кольский на прогулку. И не вернулся с нее. Сегодня, 6 июня, волонтеры хотят объявить сбор, чтобы найти дедушку.

Приметы: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, хромает и ходит с тростью, носит слуховой аппарат.

6 июня волонтеры хотят выйти искать Арнольда Шилова. Фото: "МурманСпас"

Был одет: куртка защитного цвета, шерстяной серо-коричневый костюм, черные ортопедические ботинки.

Если вы можете помочь с поисками, позвоните в полицию 02,102, 40-76-10 или в поисковый отряд "МурманСпас" 8911-311-70-20 или 8911-339-89-41. Звонки принимаются круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU