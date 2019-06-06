Из Териберки вывезли уже примерно 120 кубов мусора

СЕГОДНЯ 17:35 2019-06-06T17:35:48+03:00

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Генеральная уборка на побережье Баренцева моря идет полным ходом. Напомним, первую технику Управления отходами в Териберке заметили вчера, 4 июня. Меньше чем за месяц региональному оператору предстоит вывезти больше двух тысяч кубометров мусора не только со свалки, которая росла по дороге к водопадам десятилетиями, но и вообще со всего муниципалитета. Уборку века удалось организовать благодаря вмешательству в катастрофическую ситуацию врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

- Автопоезд совершает один рейс в сутки. Его максимальная загрузка – 60 кубов. Погрузчик находится на побережье постоянно, - рассказывает заместитель директора Мурманского филиала Управления отходами Виталий Измйлов. – Мы планируем закончить работы до 21 июня, если техника и погода не подведут.

Изменения на побережье видны невооруженным глазом. Фото: Сельское поселение Териберка

К слову, результаты работы даже после первого дня уборки на побережье Баренцева моря видны невооруженным глазом.

ИСТОЧНИК KP.RU