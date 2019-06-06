2019-06-06T17:35:48+03:00
Общество

Из Териберки вывезли уже примерно 120 кубов мусора

Груженный отходами автопоезд делает один рейс в сутки
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Техника работает в Териберки каждый день. Фото: Администрация Кольского районаТехника работает в Териберки каждый день. Фото: Администрация Кольского района
Изменить размер текста:

Генеральная уборка на побережье Баренцева моря идет полным ходом. Напомним, первую технику Управления отходами в Териберке заметили вчера, 4 июня. Меньше чем за месяц региональному оператору предстоит вывезти больше двух тысяч кубометров мусора не только со свалки, которая росла по дороге к водопадам десятилетиями, но и вообще со всего муниципалитета. Уборку века удалось организовать благодаря вмешательству в катастрофическую ситуацию врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

- Автопоезд совершает один рейс в сутки. Его максимальная загрузка – 60 кубов. Погрузчик находится на побережье постоянно, - рассказывает заместитель директора Мурманского филиала Управления отходами Виталий Измйлов. – Мы планируем закончить работы до 21 июня, если техника и погода не подведут.

Изменения на побережье видны невооруженным глазом. Фото: Сельское поселение Териберка

Изменения на побережье видны невооруженным глазом. Фото: Сельское поселение Териберка

К слову, результаты работы даже после первого дня уборки на побережье Баренцева моря видны невооруженным глазом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Мурманске прохожий спас мальчика, который оказался на краю лоджии
Мурманский областной суд решит, смягчить ли приговор бывшему замгубернатора Игорю Бабенко
МегаФон и финский инфраструктурный оператор CiniaOy объявляют о создании международного консорциума для строительства океанического оптоволоконного маршрута, соединяющего Европу и Азию по Арктическому пути
"И ножку выставил": Мурманчанин заснул на Ленинградке в машине
На Имандре нашли тело рыбака, пропавшего полгода назад
Пропавший в Мурманске дедушка сам вернулся домой, когда вспомнил, где живет
Чартерный поезд не доедет до Киркенеса и Осло
В Ковдоре в подвале нашли мертвого мужчину без определенного места жительства
В Кандалакше под утро полыхало КПП военного городка
В Мурманской области помогли детям из Германии встретиться с родителями
В Мурманске пьяный водитель «поцеловался» со светофором
В Мурманской области создали петицию с просьбой обязать строительные компании убирать за собой дороги
Кандалакша первой в Мурманской области закончит отопительный сезон
Кормить медведя на трассе под Оленегорском стало опасным трендом