2019-06-06T08:35:18+03:00
Общество

Жителям Минькино разрешили пить воду

Полтора месяца из-за паводка
Елена МОЛОДЦОВА
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Жителям Минькино можно пить воду из-под крана, не опасаясь за свое здоровье.Жителям Минькино можно пить воду из-под крана, не опасаясь за свое здоровье.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Как и предвещал врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис, паводок на западном берегу Кольского залива закончился гораздо быстрее, чем правительство приобрело мобильную установку очистки воды. Напомним, с середины апреля жителям Минькино было не рекомендовано использовать Н2О, идущую из крана, для питья и приготовления пищи. Полтора месяца воду им подвозили автоцистернами.

- Качество питьевой воды соответствует санитарным правилам и нормам по показателям качества – «цветность» и «мутность». Ее можно использовать для питья и приготовления пищи, - сообщили в администрации Кольского района.

Такое решение было приятно после лабораторных исследований, которые провел Центр гигиены и эпидемиологии. Тем не менее, к 1 июля в Мурманской области все-таки появится мобильная установка для очистки воды, и велик шанс, что в следующем году про автоцистерны на западном берегу Кольского залива уже не вспомнят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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