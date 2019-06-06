"И ножку выставил": Мурманчанин заснул на Ленинградке в машине

СЕГОДНЯ 16:38 2019-06-06T16:38:31+03:00

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Ленинградка - то место, где водители могут посильнее вдавить педаль газа и позволить своему "железному коню" набрать скорость больше, чем разрешенные в городе 60 километров в час. Но здесь надо быть осторожнее: бывают неожиданные препятствия. Так, ранним утром 5 июня здесь стояло BMW... со спящим водителем внутри.

- На встречке с открытым окном и выставленной ногой в окно крепко спит молодой человек. Перед съездом на Шевченко. Будьте осторожны! - такой пост появился около 5 утра в группе "Мурманск".

Можно было бы подумать, что водитель нетрезв. В Мурманске не раз ловили мужчин, которые садились за руль нетрезвыми или под наркотиками. Но оказалось, что молодой человек как стеклышко.

Просто в пути он обсох. И пока ждал помощь, заснул в салоне. Правда, почему он оказался на встрече, пока неизвестно. Это выяснят сотрудники ГИБДД. Именно они приехали на Ленинградку после звонка других водителей. И убрали помеху с проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU