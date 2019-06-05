В Калининградской области мурманчанин спас тонущую девушку
1 июня в Калининградской области официально начался купальный сезон. И уже через пару дней он вполне мог ознаменоваться трагедией, но, к счастью, по близости оказался отважный мурманчанин.
- Дорогие мурманчане! Вчера, 3 июня, в Советске, что в Калининградской области, ваш земляк спас тонущую девушку на реке Неман. Ее относило течением на середину реки, а друзья стояли на берегу и боялись плыть за ней, - рассказал о случившемся в соцсетях Алексей Кузнецов.
Мужчина назвал и имя героя. Его зовут Юрий Горбачев и ему 56 лет. В Мурманске он работает сварщиком – ремонтирует грузовые вагоны.
В МЧС Калининградской области ничего об этом случае неизвестно. Однако в ведомстве предполагают, что компания купалась в месте, где купание запрещено.
Кстати, это уже не первый случай в Калининграде, когда мурманчане показывают свой героизм. Год назад вовремя чемпионата мира по футболу заполярные полицейские, командированные в самый западный город России, спасли бездыханного мальчика на улице Фермора. А в 2017-м 14-летний североморец Егор Фесенко, отдыхавший у бабушки, вытащил из воды тонущую женищину, пока взрослые мужчины стояли и смотрели, как та погибает.
ИСТОЧНИК KP.RU