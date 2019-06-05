2019-06-05T13:43:55+03:00
Дом. Семья

По дороге Кола – Мурмаши бегают три лошади

Инспекторы ДПС уже на месте и обеспечивают безопасность движения [видео]
Елена МОЛОДЦОВА
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Лошадки спокойно паслись на обочине оживленной дороги. Фото: Мурманск ДТП ЧПЛошадки спокойно паслись на обочине оживленной дороги. Фото: Мурманск ДТП ЧП
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Северяне, которые днем 5 июня оказались в районе городского кладбища, ждала неожиданная встреча. Прямо по дороге Кола – Мурмаши в сторону районного центра галопом скакали три лошади без всадников и седел. К слову, пастуха в обозримой видимости переполошенные автомобилисты тоже не заметили.

- В отдел полиции по Кольскому району поступило сообщение от одного из проезжающих мимо водителей о том, что на дороге Кола - Мурмаши разгуливают лошади. На место незамедлительно выехал наряд дорожно-постовой службы. Сейчас инспекторы обеспечивают безопасность дорожного движения и следят, чтобы животные не выскочили на проезжую часть, - рассказала заместитель начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.

Кроме того, также на место выехала ветеринарная служба, которая осмотрит лошадей и поможет полицейским найти их собственников.

На дороге в Колу гуляют три лошади.Трех прекрасных лошадей, скачущих по проезжей части, заметили автомобилисты. Автор: Оксана Зоммер! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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