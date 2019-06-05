2019-06-05T13:13:25+03:00
Происшествия

В Североморске в подъезде жилого дома нашли тело 16-летнего юноши

Следком возбудил уголовное дело
Мария ПАШЕНКОВА
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Врачи констатировали смерть подростка, тело которого нашли в подъезде дома.Врачи констатировали смерть подростка, тело которого нашли в подъезде дома.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Утром 5 июня следователи выехали к одному из жилых домов в Североморске. Здесь в подъезде нашли тело 16-летнего парня - молодой человек жил в этой же многоэтажке.

- Признаков насильственной смерти обнаружено не было. Для установления причины и обстоятельств смерти назначены судебно-медицинские и криминалистические экспертизы, - рассказала "КП" и.о. старшего помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Анна Мысова.

Возбуждено уголовное дело, но в данный момент не уточняется, по какой именно статье. Будут рассматриваться все версии случившегося, в том числе и добровольный уход из жизни. Сейчас следователи работают с родными и близкими погибшего молодого человека.

Напомним, в мае трагедия произошла в Мурманске: здесь в шахту лифта недостроя упал подросток. Врачи не смогли его спасти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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