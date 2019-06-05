2019-06-05T12:43:53+03:00
Общество

Из Санкт-Петербурга в Мурманск приедет чартерный поезд с иностранцами

Туристы также планируют насладиться красотами Никеля, Киркенеса и Осло
Елена МОЛОДЦОВА
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Чартерный поезд привезет в Мурманск 91 иностранного туриста.Чартерный поезд привезет в Мурманск 91 иностранного туриста.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Ну то, что чартерные рейсы самолетов бывают, это я слышал, а вот чтобы чартерные поезда – это нонсенс. Тем не менее, такой необычный поезд прибудет в Мурманск на днях. 5 июня немецкая компания Lernidee Erlebnisreisen GmbH и Дальневосточное инвестиционно-экспортное агентство запускают арктический туристический проект.

- Из Санкт-Петербурга в Осло отправится первый специальный туристический поезд с 91 туристом на борту. За 11 дней граждане Германии, Швейцарии, Норвегии, Соединенных Штатов, Австрии, Люксембурга и Нидерландов смогут увидеть белые ночи города на Неве, полюбоваться красотой северных регионов России и посетить объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО, в частности поближе познакомиться с музеем-заповедником Кижи под Петрозаводском и Соловецкими островами под Кемью, - рассказывают в пресс-службе Дальневосточного инвестиционно-экспортного агентства.

Помимо Петрозаводска и Кеми чартерный поезд также сделает остановки в Мурманске, Никеле, Киркенесе и Осло.

- Путешествие будет максимально комфортным. В поезде десять вагонов, в том числе два вагона-ресторана, а в состав поездной команды войдут российские повара, прошедшие обучение в Швейцарии. Также к услугам туристов будут гиды и переводчики с 20-летнеим стажем работы с Lernidee Erlebnisreisen GmbH, - отметил генеральный директор агентства Леонид Петухов.

Также планируется организовать чартерные поезда в Арктику для туристов из азиатских стран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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