В Мурманске спасают собаку с распоротым животом

СЕГОДНЯ 09:23 2019-06-05T09:23:01+03:00

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Судьба уготовила для маленькой собаки страшную и мучительную смерть, но, к счастью для бедного животного, мимо шли подростки с добрым сердцем. Увидев, на улице Полухина в Мурманске четвероногого друга с дурным запахом и не желающего вставать, ребята позвонили зоозащитникам.

- Нам сообщили, что нашли собаку с распоротым животом. Первой мыслью было: либо попала под машину, либо попала в руки живодеров. Однако при детальном осмотре выяснилось, что у бедняги все в порядке с внутренними органами, живот не вспорот, проблема в другом - лопнуло новообразование на молочных железах, - рассказывает руководитель группы «Подари шанс» - Помощь бездомным животным» Юлия Рекало.

Попавшую в беду собаку зоозащитники отвезли в ветеринарную клинику. Ей предстоит пройти обследование и только потом специалисты решат, что делать с животным дальше. Разумеется, спасение бедного животного влетит волонтерам в копеечку – они уже оставили в клинике больше 8,5 тысяч рублей. Желающие помочь финансово могут перевести посильную сумму на карту Юлии Рекало № 5469 4100 1207 8790, которая привязана к мобильному банку 8-964-683-01-30 с пометкой «Собаке с Полухина».

ИСТОЧНИК KP.RU