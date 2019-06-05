2019-06-05T09:23:01+03:00
Дом. Семья

В Мурманске спасают собаку с распоротым животом

Беднягу обнаружили подростки и позвонили зоозащитникам
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
У маленькой собачки лопнула опухоль, и теперь ее спасают зоозащитники. Фото: Юлия РекалоУ маленькой собачки лопнула опухоль, и теперь ее спасают зоозащитники. Фото: Юлия Рекало
Изменить размер текста:

Судьба уготовила для маленькой собаки страшную и мучительную смерть, но, к счастью для бедного животного, мимо шли подростки с добрым сердцем. Увидев, на улице Полухина в Мурманске четвероногого друга с дурным запахом и не желающего вставать, ребята позвонили зоозащитникам.

- Нам сообщили, что нашли собаку с распоротым животом. Первой мыслью было: либо попала под машину, либо попала в руки живодеров. Однако при детальном осмотре выяснилось, что у бедняги все в порядке с внутренними органами, живот не вспорот, проблема в другом - лопнуло новообразование на молочных железах, - рассказывает руководитель группы «Подари шанс» - Помощь бездомным животным» Юлия Рекало.

Попавшую в беду собаку зоозащитники отвезли в ветеринарную клинику. Ей предстоит пройти обследование и только потом специалисты решат, что делать с животным дальше. Разумеется, спасение бедного животного влетит волонтерам в копеечку – они уже оставили в клинике больше 8,5 тысяч рублей. Желающие помочь финансово могут перевести посильную сумму на карту Юлии Рекало № 5469 4100 1207 8790, которая привязана к мобильному банку 8-964-683-01-30 с пометкой «Собаке с Полухина».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Мурманской области мужчина с руки покормил дикого медведя
Восстанавливающемуся после травмы в бассейне мурманчанину отказывают в бесплатной реабилитации
В Кандалакше будут строить ливневую канализацию
Пропавший у Чалмозера инвалид по слуху сам вышел на рыбаков
«Уборочка51» идет в Мурманск: волонтеры намерены очистить от мусора Ледовое озеро
В Междуречье открылся Музей выброшенных вещей
Мурманская область оказалась в аутсайдерах по числу привитых от гриппа
В Кандалакше у родника видели росомаху
Житель Умбы убил агрессивного 29-летнего сына
По зову сердца и души: В Севастополе завершился восьмидневный автопробег из Североморска
В Мурманске за ночь сгорели Infiniti, Toyota и «Волга»
Новым тренером хоккейного клуба «Мурман» стал бывший капитан команды
Военный Северного флота помог сослуживцу стать прапорщиком, и лишился работы и медали Суворова
В районе Чалмозера пропал 20-летний инвалид по слуху
Выборы губернатора Мурманской области пройдут 8 сентября
В Териберке возле водопадов началась генеральная уборка
Не дышать полной грудью: Мурманская область в числе регионов с самым грязным воздухом
В Мурманске сотрудники ДПС придумали несуществующих ДТП на 2 миллиона рублей
В Заполярном щенка спасали из-под земли
По факту кражи моста через реку Умба возбуждено уголовное дело
В Кировске нашли мертвым мужчину, который пропал семь месяцев назад по дороге в детский сад
В Мурманске собирают подписи за оборудование мест для выгула собак
"Мурманэнергосбыт" объявил о переносе сроков опрессовок и отключения горячей воды
Кандалакшанин разбился насмерть, упав из окна на третьем этаже
Жители Ловозерского района обратились к президенту из-за рыбопромысловых участков
Северянам советуют не ходить на кладбище, чтобы не получить по голове камнем
В Мурманске мастер по обработке рыбы украл с норвежского судна 77 рабочих костюмов
Авария в Ленобласти унесла жизнь режиссера монтажа "Арктик ТВ" Владимира Пташинского