«Уборочка51» идет в Мурманск: волонтеры намерены очистить от мусора Ледовое озеро

СЕГОДНЯ 08:53 2019-06-05T08:54:39+03:00

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Проект апатитчанина Ивана Канцарина «Уборочка51» набирает обороты. Напомним, вот уже несколько лет активист и его соратники трудятся над тем, чтобы привести в порядок окрестности родного города. В этом году проект вышел за пределы Апатитско-Кировского района. Сезон открыли в Кандалакше, где в субботнике за рекой принял участие даже глава города и района Михаил Павлов. Потом активисты отправились в Шуми-городок, что в 35 километрах от Ковдора. А теперь «Уборочка 51» идет в Мурманск.

- От моих друзей, которые знают столицу Заполярья лучше меня, поступило предложения убраться либо у Вороньего камня, либо у Ледового озера, включая карьер возле него. Но оказалось, что на первом месте уже недавно был субботник. Поэтому ждет всех 9 июня в 12:00 на берегу Ледового озера, сбор у автобусной остановки, - рассказал «КП» Иван Канцарин.

При себе добровольцев просят иметь мусорные мешки и перчатки, чтобы поработать на славу и очистить-таки любимое место отдыха мурманчан от мусора. Разумеется, сезон массовых уборок на столице Заполярья не закончится. После Мурманска проект докатится до Мончегорска, а потом и до Кировска.

ИСТОЧНИК KP.RU