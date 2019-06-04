В Кандалакше у родника видели росомаху
Встречи с дикими животными в городах Мурманской области не редкость. В Верхнетуломском спасали косулю, в Кировске - рысь, под Оленегорском - зайчат.
А вот в Кандалакше заметили очень опасную гостью из леса - росомаху. Она вышла к перевалу от родника до местной смотровой площадке.
- Росомаха вела себя уверенно и вышла на дорогу к людям, будьте осторожны, - сообщает очевидец в группе "Кандалакша в курсе".
Место это дикое, находится, считай, в лесу, поэтому животных здесь встречают часто. В 2011 году, например, на перевале гуляли три медведя.
Как сообщили "КП" в региональном охотнадзоре, к его специалистам сообщений о росомахе не поступало.
Напомним, в феврале этого года житель Кировска столкнулся с опасным хищником на дороге. Главное правило такой встречи - не приближаться к животному, т.к. оно очень агрессивно.
ИСТОЧНИК KP.RU