В Кандалакше у родника видели росомаху

СЕГОДНЯ 17:02 2019-06-04T17:02:09+03:00

Росомаху видели недалеко от родника в Кандалакше, людей она не боялась [снимок носит иллюстративный характер]. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Подходить даже близко к опасному животному не стоит

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Встречи с дикими животными в городах Мурманской области не редкость. В Верхнетуломском спасали косулю, в Кировске - рысь, под Оленегорском - зайчат.

А вот в Кандалакше заметили очень опасную гостью из леса - росомаху. Она вышла к перевалу от родника до местной смотровой площадке.

- Росомаха вела себя уверенно и вышла на дорогу к людям, будьте осторожны, - сообщает очевидец в группе "Кандалакша в курсе".

Место это дикое, находится, считай, в лесу, поэтому животных здесь встречают часто. В 2011 году, например, на перевале гуляли три медведя.

Как сообщили "КП" в региональном охотнадзоре, к его специалистам сообщений о росомахе не поступало.

Напомним, в феврале этого года житель Кировска столкнулся с опасным хищником на дороге. Главное правило такой встречи - не приближаться к животному, т.к. оно очень агрессивно.

ИСТОЧНИК KP.RU