2019-06-04T18:07:02+03:00
Общество

В Междуречье открылся Музей выброшенных вещей

Сотрудники экотехнопарка насобирали уже больше двух десятком уникальных экспонатов
Елена ЧУМАКОВА
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Раритетным предметам место в музее, а не на свалке. Фото: Мурманский филиал Управления отходамиРаритетным предметам место в музее, а не на свалке. Фото: Мурманский филиал Управления отходами
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Стремление избавиться от накопившегося хлама порой заканчивается отправкой весьма ценных и раритетных предметов на свалку, которые в свою очередь попадают на линию мусоросортировочного комплекса полигона твердых коммунальных отходов. Правда, у сотрудников экотехнопарка в Междуречье рука не поднимается отправить некоторый «мусор» на переработку, и они решили создать Музей выброшенных вещей.

- Стопки семейных альбомов, среди которых фотографии XIX века, книги, бюсты классиков, советские дальномерные малоформатные фотоаппараты «ФЕД», старинные фонарики и трости, непочатые кубинские сигары 70-х годов прошлого века, а также виниловые пластинки, например, британской группы Led Zeppelin - это далеко не все, что удалось выудить из мусорных контейнеров. Поэтому было решено создать музей из таких эксопнатов, которых насчитывается уже около двух десятков, - рассказывает заместитель директора Мурманского филиала Управления отходами Виталий Измайлов.

Правда, пока экспозиция выставлена просто на столах. Но вскоре на предприятии собираются закупить стенды для необычных экспонатов. Выставку ненужных вещей можно будет посетить во время обучающих экскурсий на предприятиие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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