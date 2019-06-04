Житель Умбы убил агрессивного 29-летнего сына

СЕГОДНЯ 16:25 2019-06-04T16:25:29+03:00

Молодой человек пришел к родителям пьяным и устроил ссору

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Я тебя породил, я тебя и убью, - слова из знаменитой повести Николая Гоголя описывают драму, случившуюся в Умбе 14 декабря 2018 года.

Ночью 29-летний местный житель пьяным завалился домой к своим родителям. Во хмелю мужчина отличался буйным нравом, поэтому стал нападать на родных. Сцена была не нова, но именно в тот день все закончилось кровью.

53-летний отец, устав терпеть нападки сына, схватил нож и ударил отпрыска в грудь. Лезвие задело сердце. Это и обильная кровопотери не дали шансов молодому мужчине выжить.

- В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал в полном объеме. На допросах он пояснил, что мотивом стало регулярное агрессивное поведение сына в отношении членов семьи, - рассказала и.о. старшего помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Анна Мысова.

Сейчас против отца завели уголовное дело за убийство. Ему грозит от от шести до пятнадцати лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU