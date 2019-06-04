2019-06-04T15:22:53+03:00
Происшествия

В Мурманске за ночь сгорели Infiniti, Toyota и «Волга»

В полиции возбудили одно уголовное дело. Видео поджога уже появилась в сети
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Люксовый внедорожник приехали тушить чере пару минут, но он все равно изрядно пострадал. Фото: Мурманск ДТП ЧПЛюксовый внедорожник приехали тушить чере пару минут, но он все равно изрядно пострадал. Фото: Мурманск ДТП ЧП
Изменить размер текста:

Стечение обстоятельств или в столице Заполярья завелся очередной пироман? Именно это теперь и предстоит выяснить полиции. Однако факт остается фактом: с 3 на 4 июня в Мурманске сгорело сразу три автомобиля.

- В 19:47 3 июня вспыхнула «Волга» у дома №3 по улице Подстаницкого. Спасти отечественный автопром пытались семь пожарных и две единицы техники, но автомобиль сгорел полностью, - сообщают в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Однако в 23:11 огнеборцы снова были подняты по тревоге: у дома №45 по улице Карла Маркса загорелась Infiniti. Пожарные подоспели буквально через несколько минут. Однако пламя успело повредить моторный отсек, приборную панель и закоптить салон люксового внедорожника. Уже под утро около 4:00 подожгли еще одну иномарку на улице Подстаницкого. То, как молодой человек подходит к Toyota Land Cruiser, кладет на капот пакет, из которого растекается жидкость, а через секунду в нее падает горящая спичка и «железный конь» вспыхивает, попало на записи камер видеонаблюдения.

- По факту возгорания Infiniti возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». По факту еще одного пожара на улице Подстаницкого, в котором пострадал Toyota вопрос о возбуждении уголовного дела пока решается, - сообщила начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

В Мурманске подожгли Toyota Land Cruiser.Момент поджога попал на записи камер видеонаблюдения. В полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Автор: Вечерний Мурманск! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Междуречье открылся Музей выброшенных вещей
Мурманская область оказалась в аутсайдерах по числу привитых от гриппа
В Кандалакше у родника видели росомаху
Житель Умбы убил агрессивного 29-летнего сына
По зову сердца и души: В Севастополе завершился восьмидневный автопробег из Североморска
Новым тренером хоккейного клуба «Мурман» стал бывший капитан команды
Военный Северного флота помог сослуживцу стать прапорщиком, и лишился работы и медали Суворова
В районе Чалмозера пропал 20-летний инвалид по слуху
Выборы губернатора Мурманской области пройдут 8 сентября
В Териберке возле водопадов началась генеральная уборка
Не дышать полной грудью: Мурманская область в числе регионов с самым грязным воздухом
В Мурманске сотрудники ДПС придумали несуществующих ДТП на 2 миллиона рублей
В Заполярном щенка спасали из-под земли
По факту кражи моста через реку Умба возбуждено уголовное дело
В Кировске нашли мертвым мужчину, который пропал семь месяцев назад по дороге в детский сад
В Мурманске собирают подписи за оборудование мест для выгула собак
"Мурманэнергосбыт" объявил о переносе сроков опрессовок и отключения горячей воды
Кандалакшанин разбился насмерть, упав из окна на третьем этаже
Жители Ловозерского района обратились к президенту из-за рыбопромысловых участков
Северянам советуют не ходить на кладбище, чтобы не получить по голове камнем
В Мурманске мастер по обработке рыбы украл с норвежского судна 77 рабочих костюмов
Авария в Ленобласти унесла жизнь режиссера монтажа "Арктик ТВ" Владимира Пташинского