В Мурманске за ночь сгорели Infiniti, Toyota и «Волга»

СЕГОДНЯ 15:22 2019-06-04T15:22:53+03:00

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Стечение обстоятельств или в столице Заполярья завелся очередной пироман? Именно это теперь и предстоит выяснить полиции. Однако факт остается фактом: с 3 на 4 июня в Мурманске сгорело сразу три автомобиля.

- В 19:47 3 июня вспыхнула «Волга» у дома №3 по улице Подстаницкого. Спасти отечественный автопром пытались семь пожарных и две единицы техники, но автомобиль сгорел полностью, - сообщают в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Однако в 23:11 огнеборцы снова были подняты по тревоге: у дома №45 по улице Карла Маркса загорелась Infiniti. Пожарные подоспели буквально через несколько минут. Однако пламя успело повредить моторный отсек, приборную панель и закоптить салон люксового внедорожника. Уже под утро около 4:00 подожгли еще одну иномарку на улице Подстаницкого. То, как молодой человек подходит к Toyota Land Cruiser, кладет на капот пакет, из которого растекается жидкость, а через секунду в нее падает горящая спичка и «железный конь» вспыхивает, попало на записи камер видеонаблюдения.

- По факту возгорания Infiniti возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». По факту еще одного пожара на улице Подстаницкого, в котором пострадал Toyota вопрос о возбуждении уголовного дела пока решается, - сообщила начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="568" height="320" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/712805" frameborder="0"></iframe> В Мурманске подожгли Toyota Land Cruiser.Момент поджога попал на записи камер видеонаблюдения. В полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Автор: Вечерний Мурманск! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU