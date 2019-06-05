2019-06-05T11:39:16+03:00
Общество

Восстанавливающемуся после травмы в бассейне мурманчанину отказывают в бесплатной реабилитации

Для молодого человека собирают 200 тысяч рублей на поездку в Беларусь
Мария ПАШЕНКОВА
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Скоро у Николая Карандашева день рождения. И реабилитация станет для него хорошим подарком.Скоро у Николая Карандашева день рождения. И реабилитация станет для него хорошим подарком.
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Николаю Карандашеву сейчас 23 года. До 11 ноября 2017-го он был обычным парнем, вел здоровый образ жизни, например, увлекался юкигассен. А потом... неудачно нырнул в бассейн и получил ушиб и компрессионный перелом позвоночника, из-за которого теперь прикован к инвалидному креслу.

Николаю повезло, что его семья поддерживает его и борется за то, чтобы парень восстановился: массаж, упражнения, куплены специальные тренажеры.

- Прогресс есть, но идет очень медленно, так как необходимы специализированные тренажеры и оборудование для реабилитации. В Мурманске для дальнейшего лечения нет центров, в которых можно пройти курс восстановления с установленным диагнозом, - рассказала мама Коли Елена Карандашева.

В бесплатной реабилитации молодому человеку отказывают из-за пролежней. Ситуация изменилась, когда мурманчанин съездил на реабилитацию в Беларусь.

- За 28 дней нахождения в больнице были видны результаты. Сын окреп, появилась сила в теле, душевно стал сильнее, так как видел свои успехи, - продолжает Елена. - Я всей душой и сердцем борюсь за его возвращение к прежней жизни. Он молодой, ему 23 года, у него вся жизнь впереди! Скоро у него день рождение, и я хочу подарить ему еще один шанс, поездку в центр.

Сумма не такая уж большая, как обычно требуется на лечение, около 200 тысяч рублей. Реквизиты для перевода денег можно узнать на странице мамы Николая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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