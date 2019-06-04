2019-06-04T15:55:48+03:00
Общество

По зову сердца и души: В Севастополе завершился восьмидневный автопробег из Североморска

В честь 75-летия разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье участники автопробега проехали 4 тысячи километров
Елена МОЛОДЦОВА
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Кончено точкой автопробега стала Сапун-гора. Фото: ЗАТО АлександровскКончено точкой автопробега стала Сапун-гора. Фото: ЗАТО Александровск
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За восемь дней четыре тысячи километров преодолели участники автопробега «СевероморскСевастополь». Напомним, 25 мая выехали с Кольского полуострова представители профсоюзных организаций Вооруженных сил России, посвятив свое путешествие сразу нескольким историческим событиям: 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье и освобождению Севастополя от оккупантов.

- Эти дни пролетели для нас на одном дыхании, хотя и были крайне насыщенными. Не обошлось в дороге и без происшествий, но взаимовыручка была на высшем уровне, - поделился впечатлениями с «Первым Севастопольским» Сергей Кашкарев, руководитель штаба автопробега «Североморск – Севастополь». - Когда случилась беда с мотоциклом, к нему полетели сразу две машины. Когда автомобиль встал на трассе «Дон», тоже самое. Люди из разных организаций сплотились за эти два-три дня.

13 автомобилей и 2 мотоцикла с 67 пассажирами на борту побывали в Вологде, Москве, Воронеже, Ростове-на-Дону и Феодосии, где возложили цветы к воинским монументам и отдать дать памяти героям.

- На митингах присутствовали ветераны, горожане, молодежь, и все с огромным удовлетворением наблюдали с огромным удовлетворением - ведь люди проехали 4 тысячи километров не за деньги, а по зову сердца и души, – отметил Николай Бойко, председатель профсоюза гражданского персонала вооруженных сил России.

Конечной точкой автопробега стала Сапун-гора – ключевой оборонительной позицией на подступах к Севастополю, где велись ожесточенные бои с немецкими войсками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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