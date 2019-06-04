Военный Северного флота помог сослуживцу стать прапорщиком, и лишился работы и медали Суворова

СЕГОДНЯ 14:08 2019-06-04T14:08:34+03:00

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Раздавать звания за деньги не в традициях российского флота. И уже бывший военнослужащий Северного флота Александр Шестаков узнал об этом на собственном примере.

В мае 2014 года к нему обратился сослуживец, который предложил взятку в 40 тысяч рублей. В такую сумму оценили звание прапорщика, хотя мужчина не имел на него права, ведь у него не было диплома о среднем профессиональном образовании.

В июне Шестаков получил деньги и попался. Против него возбудили уголовное дело по части 3 статьи "Получение взятки".

- Военный суд приговорил Александра Шестакова к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.Также он на три года лишен права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях и Вооруженных Силах Российской Федерации, - рассказали подробности дела в Управлении ФСБ/

Помимо этого осужденного лишили медали Суворова, и он будет обязан выплатить штраф, который в 40 раз превышает сумму взятки - это без малого 1,6 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU