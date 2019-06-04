2019-06-04T17:27:20+03:00
Здоровье

Мурманская область оказалась в аутсайдерах по числу привитых от гриппа

В регионе за год увеличилось количество больных коклюшем и ВИЧ
Мария ПАШЕНКОВА
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Северяне в 2018 году не горели желанием прививаться от гриппа.Северяне в 2018 году не горели желанием прививаться от гриппа.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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То, что жить на Крайнем Севере - опасно для жизни, знают все северяне. Не случайно у нас есть районные коэффициенты и "полярки". Но часто здоровье деньгами не поправишь.

По отчету Роспотребнадзора за 2018 года видно, что экология в Заполярье очень влияет на наше самочувствие. Так, Мурманская область вошла в число 10 регионов страны с самым грязным воздухом. Из-за этого северяне чаще болеют хроническим бронхитом и эмфиземой. Наш регион вошел в Топ-10 субъектов по числу детей и взрослых с этими недугами.

При этом наши земляки не очень любят прививаться. Например, вакцину от гриппа в прошлом году сделали всего 41,1% от населения. И это один из худших показателей в стране (хуже только в Карелии - 40,5 %). С 2017 года в региона в 4,2 раза выросло число больных коклюшем - 12,31 на 100 тысяч человек. Также увеличилось число северян, заболевших ВИЧ-инфекцией.

Больше стало и тех, кто подорвал свое здоровье на работе.

- Показатели профессиональной заболеваемости, превышающие уровень по Российской Федерации, в 2018 году, как и в предыдущие годы, отмечены в Республике Хакасия, Республике Саха (Якутия), Кемеровской области, Республике Коми, Мурманской области, - говорится в докладе Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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