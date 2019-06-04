2019-06-04T12:38:52+03:00
Общество

В Териберке возле водопадов началась генеральная уборка

Управление отходами предстоит вывезти с побережья Баренцева моря больше двух тысяч кубометров мусора
Елена МОЛОДЦОВА
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На побрежье Баренцева моря заметили технику, которая приехала убирать многолетнюю свалку. Фото: Елена КрывоносНа побрежье Баренцева моря заметили технику, которая приехала убирать многолетнюю свалку. Фото: Елена Крывонос
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Если исчезновение моста через реку Умба федеральные СМИ уже окрестили ограблением века, то приезд в старинное поморское село Териберка техники и сотрудников Мурманского филиала Управления отходами можно смело назвать уборкой века. Напомним, врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис назвал ситуацию на побережье Баренцева моря катастрофической и лично распорядился, чтобы многолетнюю свалку убрали до 21 июня.

- Началась генеральная уборка! – сообщила Елена Крывонос в группе «Сельское поселение Териберка».

И, действительно, на побережье Баренцева моря заметили несколько самосвалов и бульдозер.

- Пока только организуется работа по уборке свалки в Териберке: стягиваются техника и люди, а также ждем волонтеров. Активисты сами на нас вышли с инициативой убрать раскиданный по кустам мусор, - сообщил «КП» заместитель директора Мурманского филиала Управления отходами Виталий Измайлов. - Могу сказать, что необходимо убрать и вывезти больше двух тысяч кубометров отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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