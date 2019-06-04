Не дышать полной грудью: Мурманская область в числе регионов с самым грязным воздухом

СЕГОДНЯ 12:04 2019-06-04T12:04:07+03:00

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Обычно когда в нашей стране говорят про плохую экологию, вспоминают крупные города (куда же без Москвы или Санкт-Петербурга) и промышленные центры, например, Урал. Роспотребнадзор же назвал уголки нашей страны, где воздух хуже всего. Увы, северян результат не обрадует.

Мурманская область вошла в Топ-10 городов: 0,02 % проб атмосферного воздуха у нас оказались с высоким уровнем загрязнения. Для сравнения, в Москве - 0,01 %. Правда, есть регионы, где ситуация еще хуже. Так, антилидер - Дагестан (2,61 %), следом идут Забайкальский край (1,81 %) и Красноярский край (0,14 %).

Что же отравляет воздух? Ответ и на этот вопрос есть у Роспотребнадзора. В первую очередь - бензапирен. Это вещество образуется после сгорания топлива, в том числе бензина у машин. Также вредная добавка к кислороду - диметиламин, который используют для производства резины. На третьем месте - взвешенные частицы РМ2,5, которые представляют собой сборную солянку из кусочки сажи, асфальта и автомобильных покрышек, частицы минеральных солей (сульфаты, нитраты), соединения тяжелых металлов (в основном оксиды).

С водой дела в Заполярье обстоят лучше, но не идеально.

- В Мурманской области 1,49% источников централизованного питьевого водоснабжения не отвечали требованиям санитарного законодательства. Не соответствовали требованиям санитарного законодательства 58% водопроводов, эксплуатируемых в регионе, - уточнили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU