2019-06-04T12:04:07+03:00
Общество

Не дышать полной грудью: Мурманская область в числе регионов с самым грязным воздухом

Заполярье оказалось даже грязнее, чем Москва
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
В Мурманской области лучше не дышать полной грудью.В Мурманской области лучше не дышать полной грудью.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Обычно когда в нашей стране говорят про плохую экологию, вспоминают крупные города (куда же без Москвы или Санкт-Петербурга) и промышленные центры, например, Урал. Роспотребнадзор же назвал уголки нашей страны, где воздух хуже всего. Увы, северян результат не обрадует.

Мурманская область вошла в Топ-10 городов: 0,02 % проб атмосферного воздуха у нас оказались с высоким уровнем загрязнения. Для сравнения, в Москве - 0,01 %. Правда, есть регионы, где ситуация еще хуже. Так, антилидер - Дагестан (2,61 %), следом идут Забайкальский край (1,81 %) и Красноярский край (0,14 %).

Что же отравляет воздух? Ответ и на этот вопрос есть у Роспотребнадзора. В первую очередь - бензапирен. Это вещество образуется после сгорания топлива, в том числе бензина у машин. Также вредная добавка к кислороду - диметиламин, который используют для производства резины. На третьем месте - взвешенные частицы РМ2,5, которые представляют собой сборную солянку из кусочки сажи, асфальта и автомобильных покрышек, частицы минеральных солей (сульфаты, нитраты), соединения тяжелых металлов (в основном оксиды).

С водой дела в Заполярье обстоят лучше, но не идеально.

- В Мурманской области 1,49% источников централизованного питьевого водоснабжения не отвечали требованиям санитарного законодательства. Не соответствовали требованиям санитарного законодательства 58% водопроводов, эксплуатируемых в регионе, - уточнили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В районе Чалмозера пропал 20-летний инвалид по слуху
Выборы губернатора Мурманской области пройдут 8 сентября
В Териберке возле водопадов началась генеральная уборка
В Мурманске сотрудники ДПС придумали несуществующих ДТП на 2 миллиона рублей
В Заполярном щенка спасали из-под земли
По факту кражи моста через реку Умба возбуждено уголовное дело
В Кировске нашли мертвым мужчину, который пропал семь месяцев назад по дороге в детский сад
В Мурманске собирают подписи за оборудование мест для выгула собак
"Мурманэнергосбыт" объявил о переносе сроков опрессовок и отключения горячей воды
Кандалакшанин разбился насмерть, упав из окна на третьем этаже
Жители Ловозерского района обратились к президенту из-за рыбопромысловых участков
Северянам советуют не ходить на кладбище, чтобы не получить по голове камнем
В Мурманске мастер по обработке рыбы украл с норвежского судна 77 рабочих костюмов
Авария в Ленобласти унесла жизнь режиссера монтажа "Арктик ТВ" Владимира Пташинского