По факту кражи моста через реку Умба возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 10:27 2019-06-04T10:27:41+03:00

Собственник написал заявление в полицию только после того, как пропажа переправы получила большой резонанс в СМИ

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Спустя две недели после того, как жители Коашвы заметили, что исчез железнодорожный мост через реку Умба, в полиции возбудили уголовное дело. Напомним, пропавшая переправа давно не эксплуатировалась, а ее собственника правоохранительным органам пришлось искать едва ли не неделю.

- После того, как владелиц мостового сооружения был установлен, написал заявление о причиненном ему ущербе, который он оценил на сумму больше 600 тысяч рублей, следователь возбудил уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная в крупном размере», - сообщила «КП» заместителя начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.

К слову, собственник объявился только после того, как исчезновение моста через реку Умба федеральные СМИ окрестили ограблением века. Теперь следователи выясняют, в какой именно момент злоумышленники украли мост: когда его конструкции уже лежали в воде или они сами его разобрали.

ИСТОЧНИК KP.RU