В Мурманске сотрудники ДПС придумали несуществующих ДТП на 2 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 11:34 2019-06-04T11:34:17+03:00

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В Мурманске обнаружили крупное мошенничество с полисами ОСАГО. Причастными к нему оказались четыре человека, в том числе два сотрудника ДПС. После случившегося, конечно, уже бывшие.

Схема, которую они провернули, банальна, но оказалась эффективной. Мошенники находили водителей, которые готовы были взять грех на душу - несуществующие ДТП.

- Инспекторы ДПС оформляли фиктивные справки об авариях и определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении. После этого документы предоставлялись в различные страховые компании и в суд для незаконного взыскания страхового возмещения, а также штрафов, пени, неустойки и иных выплат, - рассказали в прокуратуре Мурманской области.

Страховщики не нашли оснований не платить, поэтому отдали хитрым северянам почти 2 миллиона рублей. Схема работала с февраля по август 2016 года. А потом ее вскрыли правоохранительные органы.

Это весной суд вынес приговор мошенникам, который сейчас вступил в законную силу. Бывшие сотрудники ДПС на 2 год и 6 месяцев отправились в исправительную колонию общего режима и лишились права занимать в правоохранительных органах должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, на 2 года 3 месяца и 2 года 6 месяцев соответственно. Еще один участник группы получил 1 год 8 месяцев условно с испытательным сроком 2 года. Пособнику преступления назначен штраф в размере 40 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU