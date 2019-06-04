2019-06-04T09:30:16+03:00
Общество

В Мурманске собирают подписи за оборудование мест для выгула собак

Молодежь города надеется войти в проект «Комфортная городская среда» и восстановить площадки
Елена МОЛОДЦОВА
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Молодежь Мурманска борется за организацию площадок для выгула собак.Молодежь Мурманска борется за организацию площадок для выгула собак.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Недовольство северян по поводу собачьих экскрементов и всюду гуляющих четвероногих друзей нарастает. Вот только идти гулять владельцам животных со своими питомцами по сути некуда.

- В Мурманске 48 официально утвержденных мест для выгула, но они находятся в удручающем состоянии либо попросту отсутствуют. Сейчас идет разработка рекомендаций для Мурманской областной Думы для включении в программу «Комфортная городская среда», чтобы провести реконструкцию и создать новые дрессировочно-выгульные площадки для собак, - рассказывает председатель комиссии по внутренней работе Молодежной палаты при облдуме Светлана Васильева. – На наш взгляд, это позволит уменьшить степень напряженности в конфликте между владельцами собак и другими жителями.

В рабочую группу по разработке рекомендаций вошли представители клуба кинологов и канистерапевтов «Романов на Мурмане», Мурманского регионального общественного фонда поддержки бездомных животных «Ищу Человека» и другие зоозащитники. Сейчас идет сбор подписей за организацию таких площадок. Оставить свой автограф пока можно в кинологическом клубе на улице Челюскинцев, 34 и в зоогостинице в переулке Хибинский, 5. Однако в молодежной палате обещают расширить список адресов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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