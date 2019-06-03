Кандалакшанин разбился насмерть, упав из окна на третьем этаже

СЕГОДНЯ 17:32 2019-06-03T17:32:13+03:00

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В Мурманской области были случаи, когда люди выживали после падения с большой высоты. Например, в Полярных Зорях 14-летняя девочка упала с четырехметрового моста. В Апатитах мальчик упал с четвертого этажа и получил перелом позвоночника.

К сожалению, для 60-летнего кандалакшанина падение оказалось фатальным. Случилась беда 31 мая. Пятничным утром мужчина забрался на подоконник, чтобы установить крюк на раму стеклопакета. Пенсионер не удержал равновесие и полетел на асфальт с высоты третьего этажа.

- С травмами от падения с высоты пострадавший был доставлен в местную больницу для оказания медицинской помощи. Однако от полученных телесных повреждений последний скончался в реанимационном отделении вечером этого же дня, - уточнила и. о. старшего помощника руководителя следственного управления следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Анна Мысова.

Сейчас следователи проводят доследственную проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU