2019-06-03T17:32:13+03:00
Происшествия

Кандалакшанин разбился насмерть, упав из окна на третьем этаже

К трагедии привело желание мужчины поставить на стеклопакет крюк
Ника СВЕТЛОВА
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Упавший с высоты третьего этажа кандалакшанин скончался в реанимации.Упавший с высоты третьего этажа кандалакшанин скончался в реанимации.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Мурманской области были случаи, когда люди выживали после падения с большой высоты. Например, в Полярных Зорях 14-летняя девочка упала с четырехметрового моста. В Апатитах мальчик упал с четвертого этажа и получил перелом позвоночника.

К сожалению, для 60-летнего кандалакшанина падение оказалось фатальным. Случилась беда 31 мая. Пятничным утром мужчина забрался на подоконник, чтобы установить крюк на раму стеклопакета. Пенсионер не удержал равновесие и полетел на асфальт с высоты третьего этажа.

- С травмами от падения с высоты пострадавший был доставлен в местную больницу для оказания медицинской помощи. Однако от полученных телесных повреждений последний скончался в реанимационном отделении вечером этого же дня, - уточнила и. о. старшего помощника руководителя следственного управления следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Анна Мысова.

Сейчас следователи проводят доследственную проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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