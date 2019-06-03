2019-06-03T16:28:21+03:00
Общество

Жители Ловозерского района обратились к президенту из-за рыбопромысловых участков

Северяне уверены, что промышленный вылов рыбы поставит крест на любительском
Мария ПАШЕНКОВА
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Жители Ревды и Ловозера боятся, что из-за рыбопромысловых участков они не смогут сидеть с удочками на озерах.Жители Ревды и Ловозера боятся, что из-за рыбопромысловых участков они не смогут сидеть с удочками на озерах.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Ловозерский район в последнее время преследует скандал за скандалом. Главная причина - недовольство местных жителей политикой правительства региона по участкам, где годами шел выпас оленей и рыбалка. Ранее «КП» писала, что саами были возмущены созданием охотучастка, который отдали белгородской фирме. Теперь же ловозерцы и ревдинцы готовы постоять за места, где они сидят с удочками.

Узнав, что на этих местах хотят создать рыбопромысловые участки, они написали обращение Владимиру Путину и врио губернатора Мурманской области Андрею Чибису. Северяне требуют отменить аукционы на предоставление в аренду рыбопромысловых участков озера Сикир (Сычуль) и Ревдозеро.

- Вблизи Ревды есть только два средних водоема, на которых ведет любительскую рыбную ловлю подавляющее большинство граждан, - говорится в письме. - Эти два озера и остальные озера меньшего размера в округе местные жители называют озерами «Пенсионеров и молодежи», так как у данной категории граждан в силу финансовых и других обстоятельств просто нет возможности проводить свои выходные в более удаленных местах. Отдых на природе и небольшой лов рыбы является несомненным подспорьем для наших земляков не имеющих больших доходов. Жители должны иметь в рационе чистую, свежую рыбу из наших озер.

Еще одно опасение местных жителей - браконьерство, которое может расцвести на этих озерах. Письмо подписало 233 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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