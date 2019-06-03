В Мурманске мастер по обработке рыбы украл с норвежского судна 77 рабочих костюмов

СЕГОДНЯ 15:59 2019-06-03T15:59:12+03:00

Добычу он продал тут же в порту, а деньги пропил

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Пока врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис пытается поднять авторитет порта «Мурманск», заманивая в него рыболовецкие суда, обычные работяги делают все, чтобы испортить репутацию родного предприятия. Потерей на 115 тысяч рублей обернулся заход норвежского траулера в столицу Заполярья.

- С прибывшего из страны Фьордов судна пропало 77 рабочих костюмов рыбного мастера. В ходе расследования необычной кражи выяснилось, что плохо лежащее иностранное имущество во время стоянки утащил 55-летний старший мастер по обработке рыбы. Свою добычу он продал по частям тут же в порту, а вырученные деньги пропил, - рассказывают в управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Страсть к спиртному вышла мурманчанину боком - в отношении него возбудили уголовное дело по статье 160 УК РФ «Присвоение и растрата». Ему грозит два года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU