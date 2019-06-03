Авария в Ленобласти унесла жизнь режиссера монтажа "Арктик ТВ" Владимира Пташинского

СЕГОДНЯ 15:28 2019-06-03T15:43:50+03:00

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- Скорбим вместе. Владимир будет жить в наших воспоминаниях, а память о нем останется в наших сердцах: о хорошем, добром, отзывчивом, талантливом человеке, - говорят наши коллеги с Арктик-ТВ.

Сегодня на телеканале очень сложный день. Вчера, 2 июня, в аварии в Ленобласти разбился главный режиссер монтажа Владимир Пташинский. 19 июня ему бы исполнилось 46 лет.

ДТП случилось на 189 километре "Колы", где Great Wall выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota RAV4 и Renault Logan. В Renault Logan за рулем был Владимир, который погиб от полученных травм. Девушка-пассажир была госпитализирована с тяжелыми травмами, как и водитель Great Wall.

- Перед отъездом в отпуск Володя подготовил к эфиру несколько телепрограмм и свой самый последний фильм "Останусь строчками, останусь песнями…". Большинство фильмов, спецпроектов, специальных репортажей телеканала монтировал Володя. К работе он подходил творчески, а в коллективе всегда был опорой и поддержкой для многих наших сотрудников, - скорбят на Арктик-ТВ.

Информацию о похоронах и о том, как можно будет оказать помощь семье погибшего, разместят на странице сообщества во ВКонтакте.

Выражаем соболезнование родным, близким и коллегам Владимира!

ИСТОЧНИК KP.RU