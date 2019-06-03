2019-06-03T16:21:10+03:00
Общество

Северянам советуют не ходить на кладбище, чтобы не получить по голове камнем

Вблизи Междуречья и Мишуково будут взрывать на стройке "Лавны"
Ника СВЕТЛОВА
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Два дня северян просят не ходить на кладбище в Мишуково.Два дня северян просят не ходить на кладбище в Мишуково.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Комплекс перегрузки угля "Лавна" - один из ключевых моментов Мурманского транспортного узла. На плановую мощность он должен выйти в 2021 году, а пока вовсю идет стройка.

Для водителей она несет неудобства, потому что вблизи Мишуково и Междуречья то и дело взрывают, а это значит, что перекрывают дорогу. Ближайшие работы запланированы на 5 и 6 июня.

- В эти дни с 8.00 до 9.30 будет перекрыто движение по дороге Мишуково - Снежногорск в районе км 3+00 - км 4+50. Также следует воздержаться от походов в лес и кладбища вблизи места проведения работ с 7.00 до 9.30, - сообщили в "Мурманскавтодороге".

Последнее ограничение неслучайно. Радиус зоны поражения - 500 метров. Если говорить просто, то на это расстояние может улететь фрагмент взрываемой скалы. Вблизи эпицентра находятся захоронения, где некоторые надгробия уже пострадали: на некоторые прилетели камни, другие памятники повалились на землю.

На границе опасной зоны будут выставлены посты охраны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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