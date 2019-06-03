Наводить порядок в гаражах Мурманской области намерены вместе с прокуратурой и налоговой

СЕГОДНЯ 14:39 2019-06-03T14:53:22+03:00

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Вот уже второе оперативное совещание подряд министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Владимир Гноевский рапортует, что порядок в городах и поселках наведен. Правда, врио губернатора Заполярья Андрей Чибис как обычно на слово не верит и просит жителей скидывать в комментарии к постам на его страницах в соцсетях фотографии, до куда повсеместная уборка не добралась.

- Что касается наведения порядка в гаражных кооперативах, будем просить председателей проводить субботники своими силами. Мы готовы предоставить для этого контейнеры, мешки и необходимый инструмент. Однако если не получим желаемого отклика, придется привлекать прокуратуру и налоговую инспекцию, - отметил Владимир Гноевский.

Андрей Чибис доклад принял и поручил также проработать вопрос с утилизацией старых покрышек, которые не относятся к ТКО, и что с ними делать тоже пока не очень понятно. Глава региона также заметил, что ситуация с мусором в Мурманской области радикально изменилась, но расслабляться рано - порядок надо поддерживать.

ИСТОЧНИК KP.RU