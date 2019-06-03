В Мурманске собирают деньги на срочное лечение задыхающейся девочки
Если посмотреть, сколько уже раз болела трехлетняя Лена Щекунова из Мурманска, становится не по себе. Бесконечные ОРВИ, бронхиты, синуситы. Все это было так подозрительно, что девочку возили на обследование в Израиль. Там проверили, и к счастью оказалось, что у малышки нет ВИЧ. Зато у нее есть селективный дефицит IgA или вторичный имуннодефицит.
До 8 месяцев Лера была обычным ребенком. Потом ей сделали комплексную прививку Бубо-кок, которая дала последствия. В том числе пошла задержка в развитии, и сейчас трехлетняя девочка не говорит и даже не реагирует на свое имя.
- Более двух месяцев мы пытаемся записать ребенка на лечение в клиники и институты Москвы, но все тщетно, - рассказывают в фонде помощи детям "Наше будущее". - За это время состояние ребенка намного ухудшилось: постоянные приступы, высокая температура, хрипы и невозможность дышать! На региональном уровне помощи нет: в реанимации купируют вспышки, но это не решает проблему, выписанные препараты не помогают.
Лечить маленькую северянку решили платно. Это значит, что нужно оплатить дорогу до Москвы, проживание и консультации врачей. Сумма немаленькая, и семье девочки нужна помощь.
Каждый из нас может помочь посильной суммой, перевести ее в фонд "Наше будущее". Например, отправив SMS на номер 3116 с текстом: fpdnb cумма ЩекуноваЛера.
ИСТОЧНИК KP.RU