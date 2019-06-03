2019-06-03T16:06:17+03:00
Общество

В Мурманске собирают деньги на срочное лечение задыхающейся девочки

У трехлетней Леры Щекуновой нашли иммунодефицит
Мария ПАШЕНКОВА
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Трехлетнюю Леру решили лечить платно в Москве. Фото: vk.com/fpdnbТрехлетнюю Леру решили лечить платно в Москве. Фото: vk.com/fpdnb
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Если посмотреть, сколько уже раз болела трехлетняя Лена Щекунова из Мурманска, становится не по себе. Бесконечные ОРВИ, бронхиты, синуситы. Все это было так подозрительно, что девочку возили на обследование в Израиль. Там проверили, и к счастью оказалось, что у малышки нет ВИЧ. Зато у нее есть селективный дефицит IgA или вторичный имуннодефицит.

До 8 месяцев Лера была обычным ребенком. Потом ей сделали комплексную прививку Бубо-кок, которая дала последствия. В том числе пошла задержка в развитии, и сейчас трехлетняя девочка не говорит и даже не реагирует на свое имя.

- Более двух месяцев мы пытаемся записать ребенка на лечение в клиники и институты Москвы, но все тщетно, - рассказывают в фонде помощи детям "Наше будущее". - За это время состояние ребенка намного ухудшилось: постоянные приступы, высокая температура, хрипы и невозможность дышать! На региональном уровне помощи нет: в реанимации купируют вспышки, но это не решает проблему, выписанные препараты не помогают.

Лечить маленькую северянку решили платно. Это значит, что нужно оплатить дорогу до Москвы, проживание и консультации врачей. Сумма немаленькая, и семье девочки нужна помощь.

Каждый из нас может помочь посильной суммой, перевести ее в фонд "Наше будущее". Например, отправив SMS на номер 3116 с текстом: fpdnb cумма ЩекуноваЛера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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