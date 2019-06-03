Максим Рудь: «Задача стоит изменить ситуацию в строительной отрасли и возродить промышленность»

СЕГОДНЯ 13:51 2019-06-03T13:51:54+03:00

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Итак, час нового ставленника врио губернатора Заполярья Андрея Чибиса министра строительства и территориального развития региона Максима Рудя пробил. О своем кадровом решении Андрей Владимирович объявил на сегодняшней «оперативке».

- Перед нами стоит задача до конца 2024 года переселить 6 тысяч человек из жилья, которое официально признано аварийным. Не говоря уже о фонде, условия в котором оставляют желать лучшего, несмотря на документы. Для выполнения таких амбициозных задач нужны новые формы работы. Накопленный опыт Максима Рудя позволит и в нашей области изменить эту ситуацию, - отметил Андрей Чибис.

Пока Максим Анатольевич намерен оценить текущее состояние строительной отрасли в регионе, а потом займется привлечением на Кольский полуостров финансирования как бюджетного, так и внебюджетного.

- Стоимость жилья в Мурманской области необоснованно высока из-за недостаточного объема предложений. Но это только верхушка айсберга. В первую очередь необходимо сформировать понятные для всех участников правила игры, обеспечить честный доступ к земельным участкам застройки, восстановить кадровый потенциал строительной отрасли. Из-за удаленности региона возить стройматериалы сюда, действительно, дорого, - обозначил план действий новый министр.

ИСТОЧНИК KP.RU