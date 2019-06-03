2019-06-03T12:47:10+03:00
Общество

Задолжавшего ребенку 300 тысяч рублей мурманчанина вычислили из-за курения в туалете

Мужчина прятался в уборной от судебных приставов
Мария ПАШЕНКОВА
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Чтобы сохранить свои 300 тысяч рублей, должник прятался в туалете. Не помогло.Чтобы сохранить свои 300 тысяч рублей, должник прятался в туалете. Не помогло.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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У судебных приставов должен быть нюх как у собаки, а глаз как у орла. Ведь это так помогает в их работе. Доказательство тому - недавняя история, случившаяся в Мурманске. Приставы "вели" мурманчанина, который не платил алименты своему ребенку.

Ежемесячно он должен был отдавать четверть своего дохода, но оказался жадным. И накопил долг в 300 тысяч рублей. Даже когда горе-отец получил административное наказание за неуплату алиментов, то не загорелся желанием отдать деньги. Наоборот, стал прятаться от приставов.

Из-за такого поведения против мужчины возбудили уже уголовное дело.

- Закономерным шагом стало вынесение постановления о его принудительном приводе. Для этого пристав пришел домой к должнику. Дверь квартиры открыла женщина, которая сообщила, что он уже ушел на работу. Однако судебному приставу показалось подозрительным, что в прихожей сильно пахнет сигаретным дымом. Он пошел осматривать квартиру и обнаружил мужчину курящим в туалете, - рассказали в управлении федеральной службы судебных приставов по Мурманской области.

Должника привели для дачи показаний. Теперь ему грозит до одного года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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