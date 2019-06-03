Подрядчики не хотят работать с ЗАТО в Мурманской области, год от года срывая закупки

СЕГОДНЯ 12:21 2019-06-03T12:21:37+03:00

Изменить размер текста: A A

К слову, проблемы с проведением аукционов не только в здравоохранении. Напомним, ведомство не провело сразу 8 запланированных закупок, в том числе по приобретению аппаратов ИВЛ, чем вызвало гнев врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Правда, оказалось с нацпроектами по жилью и городской среде дело обстоит не лучше.

- В этой сфере есть две несостоявшиеся закупки: в ЗАТО Видяево на 3,5 миллиона рублей по общественным и дворовым пространствам и в Полярном на 8,6 миллионов рублей по набережной. Причина одна - подрядчики не вышли на торги, - доложила врио первого заместителя губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

Аналогичные проблемы и в Островном, где 30 мая не состоялась закупка по общественным территориям, поскольку местные подрядчики наотрез отказались участвовать в ней, а иногородним брать заказ в отдаленке не рентабельно.

- Ситуация повторяется из года в год. Подрядные организации идут к нам без особого желания, поскольку надо оформлять пропуска на территорию гарнизона, которые действуют всего 30 дней. К тому же, доставка материалов выходит в разы дороже, - объяснил глава ЗАТО Александровск Семен Кауров. - Те, кто приходит к нам выполнять заказы, как правило, потом подают в суд на компенсацию затрат.

В итоге замкнутый круг, выход из которого поручено найти комитету по государственным закупкам Мурманской областию

Этот комитет оказался почему-то вне информационного поля, за что и заработал замечание от Андрея Чибиса.

ИСТОЧНИК KP.RU