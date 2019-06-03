2019-06-03T11:44:30+03:00
Происшествия

Сотрудница банка в Мурманске сняла 662 тысячи рублей со счета умершего клиента

Пропажу денег заметили наследники вкладчика
Ника СВЕТЛОВА
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Наследники умершего вкладчика заметили пропажу денег и сразу обратились в полицию.Наследники умершего вкладчика заметили пропажу денег и сразу обратились в полицию.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Мурманске будут судить 44-летнюю женщину, которая еще не так давно работала в банке. И не отличалась честностью.

В 2015 году северянка работала начальником отдела по работе с клиентами филиала ПАО НБ "Траст" (с 29 июня он прекращает обслуживать клиентов в нашем регионе). В этом банке мурманчанин открыл срочный вклад на более чем 600 тысяч рублей.

Потом вкладчик умер, а у сотрудницы появился план, как присвоить его деньги. В октябре 2015 года она пришла к подчиненным, чтобы те оформили документы на получение денег. Коллег женщина ввела в заблуждение и сказала, что клиент тоже пришел. Начальнику поверили на слово и выдали ей на руки расходные кассовые ордера. С ними она без проблем через кассира сняла 662 тысячи рублей с чужого вклада.

Но с рук ей это не сошло.

- В декабре этого же года в банк обратились родственники мужчины, которые вступили в наследство. Когда они узнали, что вклад закрыт, то обратили с заявлением в полицию, - рассказала "КП" старший помощник прокурора области по взаимодействию со средствами массовой информации Анжелика Черногубова.

Против сотрудницы банка возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере". Обвиняемой грозит до 6 лет лишения свободы и штраф до полумиллиона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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