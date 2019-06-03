Минздрав Мурманской области затянул с закупками аппаратов искусственной вентиляции легких и тонометров

СЕГОДНЯ 11:30 2019-06-03T11:34:34+03:00

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Всю весну врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис просил коллег из муниципалитетов и министерств собраться и провести все закупки в срок. Но в итоге на дворе июнь, а торги проведены не везде.

- В рамках реализации нацпроектов планируется 286 закупок на сумму порядка 4,5 миллиардов рублей. На данный момент опубликованы 214 закупок - это 75 % от запланированного на год. По 62 закупкам заключены контракты, - доложила на оперативном совещании врио заместителя губернатора Мурманской области Оксана Демченко. - По итогам мая было запланировано 80 закупок, все опубликованы. Но есть и проблемные моменты. Так, по медицине не состоялось 8 закупок, в частности на 13 миллионов рублей - на поставку аппарата искусственной вентиляции легких и тонометров.

Ответ за срыв торгов пришлось держать вице-губернатору Инне Погребняк:

- Дело в том, что когда вся документация по закупке аппаратов ИВЛ была уже в комитете, мы получили предложение от еще одного изготовителя этого оборудования. Речь шла о порядке 700 тысяч рублей за аппарат. Тогда как в техзадании была указана сумма в 3,5 раза больше. Мы не могли проигнорировать такое предложение. Поэтому было решено переделать документы под те параметры и провести закупку повторно в июне.

Вот только такой ответ Чибиса не вдохновил. Он заявил, что история с процедурами торгов выстроена из рук вон плохо и такое отношение к деньгам налогоплательщиков недопустимо, и попросил комитет по госзакупкам дать экспертную оценку принятому решению.

ИСТОЧНИК KP.RU