Под Оленегорском встретили ядовитых лягушек

СЕГОДНЯ 10:21 2019-06-03T10:21:32+03:00

Эту царевну-лягушку брать в руки и целовать не рекомендуется - она крайне ядовита. Фото: Павел Шашерин

Кстати, заполярные холода им не страшны – они способны размножаться при очень низких температурах

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Кого только не встретишь в лесах Кольского полуострова. Правда, к такой встрече северяне были не готовы. Вместо привычной зеленой лягушки оленегорец Павел Шашерин встретил на берегу реки Куреньги рыжую. Мужчина сфотографировал необычное пресмыкающееся и показал специалистам.

- Только предположительно могу сказать, что это «Шииские» лягушки из Южной Америки. Они крайне ядовиты, и ловить их голыми руками нельзя. Если на руках есть ранки, последствия могут быть самые тяжелые, - передает слова сотрудника зоомагазина Павел Шашерин. - Стоят такие лягушки дорого. Но обратно их в магазин уже не возьмут из-за отсутствия сертификата. Желающих приютить ядовитых выходцев из Южной Америки хочу предупредить: это ночные пресмыкающиеся и будут в темное время суток орать невыносимо. Видимо поэтому их и выкинули.

Кстати, рассчитывать, что рыжие лягушки могут погибнуть в нашем арктическом климате не стоит. Они способны жить в ледяной воде горных рек и плодиться при очень низкой температуре воды. Сделавший необычную находку северянин уже сообщил в природоохрану Мурманска.

ИСТОЧНИК KP.RU