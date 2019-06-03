В Московской области лось выскочил под машину, в которой ехали мурманчане

СЕГОДНЯ 10:58 2019-06-03T10:58:37+03:00

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В последнее время что не день, так новость о сбитом лосе. 31 мая сохатый попал под колеса машины в Киеве, 1 июня - под Гатчиной, два животных пострадали за май в Череповце. Можно было бы подумать, что виновата весна, но гон у лосей начинается в сентябре. Зато с апреля по июнь идет отел.

В Мурманской области на дороге тоже стоит быть аккуратными. Причем речь идет не только о "Коле", но и городах. На днях лось бегал по Ковдору, а ранее детеныши нарушали правила дорожного движения в Мурманске.

Впрочем, северяне попадают в неприятности из-за животных и за пределами региона. Наши земляки рассказали о ДТП, случившемся в ночь с 1 на 2 июня.

- На трассе Холмогоры, на 51 километре, недалеко от Пушкино и не доезжая до МКАД, к нам под колеса выбежал небольшой лось. Удалось немного вырулить, и животное прошло по касательной. Лось мертв и размазан по машине, мы живы. Знака "Дикие животные" не было, - сообщил анонимный автор в группе "Мурманск. ДТП. ЧП".

Свой отказ называть имя он объяснил тем, что не хочет заставлять родных и знакомых волноваться. Со слов нашего земляка, в районе ДТП он увидел много следов лосей. И просит всех водителей быть осторожными.

ИСТОЧНИК KP.RU